Из-за минера в балакаве в одесском аэропорту задержали рейсы

В аэропорту Одессы утро 8 января началось с курьезного приключения.

Так, неизвестный заехал на территорию аэропорта на микроавтобусе. Он заявил, что аэропорт заминирован и пригрозил, что все взорвется.

Об этом на своей странице в facebook экс-советник начальника облУВД Руслан Форостяк.

Правонарушитель был в балаклаве и в куртке с надписью “совесть”.

Правоохранители задержали злоумышленника. Пассажиров и сотрудников пришлось эвакуировать. Взрывотехники проверяют территорию, рейсы временно задержали.

Кроме того, на взрывчатку проверяют здание СБУ и горсовета.

Фото: Руслан Форостяк, facebook

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