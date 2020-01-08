Из-за минера в балакаве в одесском аэропорту задержали рейсы

В аэропорту Одессы утро 8 января началось с курьезного приключения.
Так, неизвестный заехал на территорию аэропорта на микроавтобусе. Он заявил, что аэропорт заминирован и пригрозил, что все взорвется.
Об этом на своей странице в facebook экс-советник начальника облУВД Руслан Форостяк.
Правонарушитель был в балаклаве и в куртке с надписью “совесть”.
Правоохранители задержали злоумышленника. Пассажиров и сотрудников пришлось эвакуировать. Взрывотехники проверяют территорию, рейсы временно задержали.
Кроме того, на взрывчатку проверяют здание СБУ и горсовета.
Фото: Руслан Форостяк, facebook
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