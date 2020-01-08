Под Одессой расцвели краснокнижные весенние цветы (фото)

Об этом написал на странице в facebook эколог Иван Русев.

По его словам, цветы распустились недалеко от оставшегося нераспаханным кургана на водоразделе речек Кагильник и Сарата.

«Неожиданно для себя, недалеко от кургана, обнаружили удивительное явление для этого времени года – цветение безвременника анкарского, уникального растения из Красной книги Украины. По местному его называют — брандушки, – написал он. – Удивительное явление природы – когда на дворе Рождество 2020 года, а это чудо уже «возвестило начало весны» и вышло на свет в бассейне реки Кагильник недалеко от Татарбунар».

При этом Иван Русев говорит: несмотря на то, что это растение считают наиболее ранним среди первоцветов, никогда до этого оно не расцветало раньше февраля. Причем, судя по состоянию некоторых цветков, в этот раз брандушки зацвели еще в конце декабря.

У нас эти цветы являются ичезающими. Их 30 лет назад регистрировали в прибрежных зонах Тузловских лиманов. Однако так как 80% степных участков в НПП распахали, сейчас они там не растут.

Фото: Иван Русев, facebook

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