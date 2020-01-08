В Одессе задержали злоумышленника, устроившего взрыв в общежитии (видео)

После взрыва в Малиновском районе правоохранители взяли под стражу его виновника.

Им оказался 38-летний одессит, который ранее был судим за убийство.

Об этом сообщили в облГУНП.

Он объяснил полицейским, что устроил взрыв из-за накопившейся обиды на соседей, которые провоцировали его на ссоры.

Напомним, в одном из общежитий мужчина бросил боевую гранату на общей кухне, где сидели его сожители. В итоге трое мужчин получили осколочные ранения. Однако травмы оказались незначительными, пострадавшим оказали помощь в больнице и отпустили домой.

Злоумышленника будут судить за покушение на убийство. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Фото, видео: ГУНП в Одесской области

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