В Одесской области мужчина с топором взял в заложники родню (видео)

Инцидент произошел в Овиопольском районе.
Там 21-летний местный житель запер в доме сестру и трех племянников. При этом мужчина угрожал родным топором.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
На место прибыли правоохранители. Они освободили заложников. А когда попытались задержать мужчину, тот забаррикадировался в доме и стал угрожать уже полицейским.
Пришлось даже подключить бойцов батальона особого назначения.
В итоге мужчину удалось задержать.
Он объяснил полицейским, что обиделся на сестру, так как та не пустила его переночевать после того, как он поссорился с мамой.
Правоохранители открыли уголовное производство.
Фото: klinok.zlatoff.ru
Видео: ГУНП в Одесской области
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