Что произошло в Одессе 30 марта: перевернутая легковушка и незаконная переправка на границе

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.

На окраине Одессы перевернулась легковушка. На повороте в сторону села Лиманка, авто Mistsubishi слетело в кювет. Пострадали люди. Продолжение…

Театр музкомедии в Одессе продолжает работать и на карантине. Как и многие учреждения культуры в мире, он ставит спектакли онлайн. Продолжение…

В Одесской области мужчина незаконно переправлял людей в Молдову за 15 000 гривен. 46-летний житель Одесской области организовал незаконную переправку, в обход пунктов пропуска, гражданина Украины в Приднестровье. Продолжение…

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!