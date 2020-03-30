На окраине Одессы перевернулась легковушка: пострадали люди (фото)

Там, на повороте в сторону села Лиманка, авто Mistsubishi слетело в кювет.

Об этом сообщает облГУНП.

В результате машина перевернулась.

24-летний водитель, и двое его пассажиров, 20-летняя девушка и 23-летний парень получили травмы. Их увезли в больницу. Еще один 23-летний пассажир отказался от госпитализации.

Обстоятельства аварии выясняют. Предварительно известно, что автомобилист превысил скорость и не справился с управлением.

Фото: облГУНП

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