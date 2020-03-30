На окраине Одессы перевернулась легковушка: пострадали люди (фото)

ДТП произошло на Старой Люстдорфской дороге.
Там, на повороте в сторону села Лиманка, авто Mistsubishi слетело в кювет.
Об этом сообщает облГУНП.
В результате машина перевернулась.
24-летний водитель, и двое его пассажиров, 20-летняя девушка и 23-летний парень получили травмы. Их увезли в больницу. Еще один 23-летний пассажир отказался от госпитализации.
Обстоятельства аварии выясняют. Предварительно известно, что автомобилист превысил скорость и не справился с управлением.
Фото: облГУНП
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