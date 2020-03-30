Одесский театр музкомедии приглашает на виртуальный ретрокарнавал

Театр музкомедии в Одессе продолжает работать и на карантине.

Как и многие учреждения культуры в мире, он ставит спектакли онлайн.

Ближайший состоится 30 марта. Начало в 20.00.

Об этом сообщает пресс-служба театра.

Зрителей в это время приглашают окунуться в настроение старой Одессы. Так, желающим покажут ретрокарнавал 1992 года.

Трансляцию можно найти на странице театра в

Еще один ретроспектакль состоится 3 апреля в 20.00. 1 и 5 апреля в 20.00 будут представления, за которые проголосуют зрители. О своем выборе можно написать в соцсетях. 4 апреля в субботу в 12.00 покажут детский спектакль.

Фото: пресс-служба театра музкомедии

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!