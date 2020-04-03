Что произошло в Одессе 3 апреля: алкопровод, нелегалы из Молдовы и взрыв в доме

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.

В многоэтажном жилом доме Одессы сработала взрывчатка. Взрыв произошел на третьем этаже высотки на ул. Краснова. Продолжение…

На Одесчине разоблачили алкопровод из Молдовы. Путепровод для незаконной поставки спирта нашли в Раздельнянском районе. Продолжение…

В одесском регионе заметили вернувшихся из Африки краснокнижных журавлей. Больше недели назад в нацпарке “Тузловские лиманы” близ Одессы начали замечать серых журавлей. Продолжение…

Во время пожара в природном парке на Одесчине сгорели уникальные животные и птицы. В Нижнеднестровском нацпарке под Одессой во время недавнего пожара выгорело десять гектаров заповедных земель. Продолжение…

В Одессе обнаружили группу нелегалов из Молдовы. Четверо иностранцев в обход закона проникли на территорию Украины. Продолжение…

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