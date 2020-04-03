На Одесчине разоблачили алкопровод из Молдовы (фото)

Путепровод для незаконной поставки спирта нашли в Раздельнянском районе.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Контрабандисты протянули полиэтиленовую трубу под землей и на дне водоема.

Конец нашли на границе с Молдовой.

В целом протяженность трубы составила около 500 метров. Спирт собирались перемещать из Приднестровья в Украину.

Нелегальную поставку обнаружили пограничники вместе с водолазами.

По факту открыли уголовное дело.

Фото: Госпогранслужба

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