На Одесчине разоблачили алкопровод из Молдовы (фото)

Путепровод для незаконной поставки спирта нашли в Раздельнянском районе.
Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
Контрабандисты протянули полиэтиленовую трубу под землей и на дне водоема.
Конец нашли на границе с Молдовой.
В целом протяженность трубы составила около 500 метров. Спирт собирались перемещать из Приднестровья в Украину.
Нелегальную поставку обнаружили пограничники вместе с водолазами.
По факту открыли уголовное дело.
Фото: Госпогранслужба
★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!