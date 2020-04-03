В многоэтажном жилом доме Одессы сработала взрывчатка

Взрыв произошел на третьем этаже высотки на ул. Краснова.

Как сообщает ГУНП, сдетонировало самодельное взрывное устройство.

В полицию сообщила местная жительница.

Она рассказала, что неизвестные бросили взрывчатку на лестничной клетке в подъезде, у двери квартиры.

Взрывной волной выбило окна в парадной. Пожара не было.

Предварительно известно, что в результате взрыва никто не пострадал.

На месте выезжали следователи, оперативники, взрывотехники и спасатели. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Сведения по факту происшествия готовятся внести в ЕРДР.

Фото: ГУНП, 7kanal.com.ua

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