В многоэтажном жилом доме Одессы сработала взрывчатка

Взрыв произошел на третьем этаже высотки на ул. Краснова.
Как сообщает ГУНП, сдетонировало самодельное взрывное устройство.
В полицию сообщила местная жительница.
Она рассказала, что неизвестные бросили взрывчатку на лестничной клетке в подъезде, у двери квартиры.
Взрывной волной выбило окна в парадной. Пожара не было.
Предварительно известно, что в результате взрыва никто не пострадал.
На месте выезжали следователи, оперативники, взрывотехники и спасатели. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Сведения по факту происшествия готовятся внести в ЕРДР.
Фото: ГУНП, 7kanal.com.ua
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