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Новости Одессы и Одесской области

На чердаке и с баяном: в Одессе обнаружили группу нелегалов из Молдовы

На чердаке и с баяном: в Одессе обнаружили группу нелегалов из Молдовы

Четверо иностранцев в обход закона проникла на территорию Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Южного регионального управления Госпогранслужбы.

Сообщение о нелегальном въезд в страну получили сотрудники Белгород-Днестровского погранотряда.

Вскоре мужчин обнаружили на чердаке частного дома в селе Русскоивановка.

Ими оказались граждане Молдовы, двум из которых по 20 лет, еще двум – 26 и 27.

Нарушители надеялись пересидеть время, когда их могли найти на чердаке. С собой у них был баян. После, по их словам, собирались навестить родственников и устроиться у нас на работу.

За незаконное пересечение границы им придется ответить в суде. Известно, что ранее некоторые из них уже попадались на подобных нарушениях.

Фото: Госпогранслужба

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