В одесском регионе заметили вернувшихся из Африки краснокнижных журавлей

Больше недели назад в нацпарке “Тузловские лиманы” близ Одессы начали замечать серых журавлей.
Птицы летят с жарких стран, в частности, из Африки, где они зимовали.
Об этом рассказал на странице в Facebook эколог, сотрудник парка Иван Русев.
По его словам, часть летит над Черным морем. Некоторые садятся отдохнуть на острове Змеиный.
Часть пролетает над материковой частью, останавливаясь в безопасных местах, чтобы отдохнуть и перекусить.
К слову, серые журавли – редкие птицы в наших краях. Они занесены в Красную Книгу Украины. В основном, гнездятся на болотах Полесья. А заповедные земли Одесской области становятся для них перевалочным пунктом.
“Полет стаи краснокнижных журавлей – это всегда красивое зрелище с участием величавых птиц и трубным курлыканьем”, – отметил эколог.
Фото: Нацпарк “Тузловские лиманы”
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