Во время пожара в природном парке на Одесчине сгорели уникальные животные и птицы

В Нижнеднестровском нацпарке под Одессой во время недавнего пожара выгорело десять гектаров заповедных земель.

Об этом сообщили в облГУНП.

Огонь уничтожил уникальную экосистему в районе автодороги Одесса-Рени.

Помимо растительности, пострадал и животный мир, обитающий в дельте Днестра.

В частности, погибли редкие птицы и их неродившиеся птенцы, которых они высиживали.

Правоохранители начали расследование, не исключая того, что пожар возник в результате поджога.

Сведения по факту внесли в Единый реестр досудебных расследований. Назначен ряд экспертиз.

Устанавливается круг лиц, причастных к возможному поджогу. Их могут наказать за умышленное повреждение территории, взятой под охрану государства.

Добавим, что в украинских лесах до 15 июня действует режим тишины. Это значит, что нельзя шуметь на природе и нарушать покой лесных обитателей.

Фото: 7kanal.com.ua

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