Во время пожара в природном парке на Одесчине сгорели уникальные животные и птицы

В Нижнеднестровском нацпарке под Одессой во время недавнего пожара выгорело десять гектаров заповедных земель.
Об этом сообщили в облГУНП.
Огонь уничтожил уникальную экосистему в районе автодороги Одесса-Рени.
Помимо растительности, пострадал и животный мир, обитающий в дельте Днестра.
В частности, погибли редкие птицы и их неродившиеся птенцы, которых они высиживали.
Правоохранители начали расследование, не исключая того, что пожар возник в результате поджога.
Сведения по факту внесли в Единый реестр досудебных расследований. Назначен ряд экспертиз.
Устанавливается круг лиц, причастных к возможному поджогу. Их могут наказать за умышленное повреждение территории, взятой под охрану государства.
Добавим, что в украинских лесах до 15 июня действует режим тишины. Это значит, что нельзя шуметь на природе и нарушать покой лесных обитателей.
Фото: 7kanal.com.ua
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