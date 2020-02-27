Что произошло в Одессе 27 февраля: угроза экологической катастрофы и вновь пожары

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- От разрушения Хаджибейской дамбы могут пострадать 30 тысяч человек. Одессе грозит экологическая катастрофа. Ураганный ветер 24 февраля нанес удар по сооружению, что привело к подтоплению части прилегающих к дамбе территорий. Продолжение…
- В Одессе горел жилой дом. Горящий дом на улице Дальницкой успели покинуть 16 человек, в том числе 8 детей. Продолжение…
- Также возгорание произошло в многоэтажке в Аркадии. Пожарная техника подъезжала к жилому комплексу «Гагаринский» на Гагаринском плато, 9. Продолжение…
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