Что произошло в Одессе 27 февраля: угроза экологической катастрофы и вновь пожары

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.

От разрушения Хаджибейской дамбы могут пострадать 30 тысяч человек Продолжение…

В Одессе горел жилой дом. Горящий дом на улице Дальницкой успели покинуть 16 человек, в том числе 8 детей. Продолжение…

Также возгорание произошло в многоэтажке в Аркадии. Пожарная техника подъезжала к жилому комплексу «Гагаринский» на Гагаринском плато, 9. Продолжение…

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