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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе горел жилой дом: восемь детей успели выскочить на улицу

В Одессе горел жилой дом: восемь детей успели выскочить на улицу

Горящий дом на улице Дальницкой успели покинуть 16 человек, в том числе 8 детей.

Как сообщает пресс-служба ГС ЧС Одесской области, возгорание произошло на крыше одноэтажного дома.

Он вспыхнул рано утром 27 февраля. Спасатели прибыли по повышенному номеру вызова.

Жильцы самостоятельно покинули дом. Пострадавших нет. Площадь пожара составила 70 кв м.

От ГСЧС привлекались 6 единиц пожарной техники и 30 человек личного состава.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Фото: ГСЧС

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