Повреждение Хаджибейской дамбы: Труханов опасается экологической катастрофы в Одессе

Мэр Одессы Геннадий Труханов считает ситуацию в районе Хаджибейской дамбы критической, что доказал ураган 24 февраля. Штормовой ветер привел к повышению уровня воды в лимане, поэтому воду пришлось откачивать воду по другую сторону дамбы.

Об этом Геннадий Труханов написал на своей странице в Facebook.

“Ключевая проблема в том, что данное сооружение – юридически бесхозное. Более пяти лет одесская мэрия обивает пороги киевских кабинетов, чтобы решить, наконец, этот вопрос и начать ремонт дамбы”, – заявил мэр.

По его словам, реакции властей до сих пор нет, а сдерживать ситуацию приходится мэрии Одессы.

Геннадий Труханов отметил, что по ту сторону дамбы расположены не только жилые дома, но и важные транспортные артерии, предприятия химической промышленности.

“И если сегодня Кабмин не примет решение, Одессе грозит экологическая катастрофа”, – сказал он.

Геннадий Труханов добавил, что повторно написал обращения во все центральные органы власти.

Напомним, Хаджибейская дамба уже многие годы находится в аварийном состоянии. Несмотря на то, что на дамбе проводились ремонтные работы, сложные погодные условия приводят к ее разрушению. Так, после последнего циклона 24 февраля в дамбе образовались две промоины – одна длиной около 1 м, вторая – около 10 м.

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