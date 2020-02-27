Пожар в Одессе: возгорание произошло в многоэтажке в Аркадии (обновлено)

Как сообщает “7 канал”, дыма у здания пока не видно. Но очевидцы говорят, что на 17 этаже высотки начался пожар.

Движение по Гагаринскому плато сейчас сильно затруднено.

При этом 4 пожарные машины не могут подъехать к месту пожара из-за пробки на Генуэзской улице. Они ждут, пока проедет строительная техника, чтобы подъехать к Гагаринскому плато. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Gepostet von Bogdan Giganov am Mittwoch, 26. Februar 2020

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По информации “Думской”, на 17-м этаже 24-этажного дома вспыхнула электрощитовая. Почувствовав запах дыма, жильцы вызвали ГСЧС. Огонь не успел распространиться за пределы электрощитовой – спасатели быстро ликвидировали его при помощи огнетушителя.

Фото: 7 канал

Видео: Богдан Гиганов

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