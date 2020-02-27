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Новости Одессы и Одесской области

От разрушения Хаджибейской дамбы могут пострадать 30 тысяч человек: что можно предпринять?

От разрушения Хаджибейской дамбы могут пострадать 30 тысяч человек: что можно предпринять?

Одесса самостоятельно не сможет справиться с проблемой Хаджибейской дамбы и нуждается в помощи из госбюджета.

Речь об этом шла в ходе совещания по вопросу состояния дамбы Хаджибейского лимана, сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

Ураганный ветер 24 февраля нанес удар по сооружению, что привело к подтоплению части прилегающих к дамбе территорий. Пришлось механически откачивать воду из лимана.

В ходе совещания специалисты отмечали, что дамба работает в аварийном режиме с 2003 года. В этот раз от разрушения ее спасло то, что в 2016 году тело дамбы укрепили на наиболее изношенном участке. При больших нагрузках, к которым относится ураганный ветер и сильное волнение вод лимана, есть вероятность того, что дамба не выдержит. Тогда подтопленной может оказаться территория порядка 23 кв. км, а пострадать могут около 30 тысяч человек.

«Если стихия повторится и дамба не выдержит, в зону затопления попадают: нефтеперерабатывающее производство, объекты Одесского морского порта и другие предприятия. А это уже грозит экологической катастрофой», – подчеркнул на совещании мэр Одессы Геннадий Труханов.

Специалисты дали ряд рекомендаций по решению проблемы:

  • Понизить уровень воды в Хаджибейском лимане. Как показал опыт, откачка насосами – мера временная. Поэтому необходимо реализовать проект самотечного сброса вод из лимана в море.
  • Провести ремонт тела дамбы. Но поскольку дамба длительное время эксплуатируется в аварийном режиме, укрепление дамбы не может гарантировать ее длительную эксплуатацию.
  • Наилучшим вариантом специалисты считают строительство новой дамбы.

«Самостоятельно город никогда не справится с этой проблемой. Юридически дамба Хаджибейского лимана является бесхозным сооружением, расположенным на границе города и области. С 2014 года я стучу во все двери, чтобы был определен ответственный орган и проведено укрепление дамбы. Учитывая ситуацию, мы незамедлительно напишем очередное обращение в центральные органы власти. И надеемся в этот раз быть услышанными», – прокомментировал ситуацию Геннадий Труханов.

В мэрии пояснили, что фактически дамба не является классическим гидротехническим сооружением, и по надежности не соответствует необходимому классу капитальности.

Земельная насыпь дамбы сооружалась в 40-х годах прошлого века в аварийном порядке без какого-либо проекта путем отсыпки грунта, песка, камней и других материалов на неподготовленную основу. К тому же, в конце 60-х годов без соответствующих экспертных выводов, дамба преобразована в отрезок автодороги. Движение большегрузных автомобилей осложнило и без того аварийное состояние данного сооружения.

Фото: Одесский горсовет

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