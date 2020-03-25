Что произошло в Одессе 25 марта: женщина с ребенком выпавшие из окна и обыск у Запорожана

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- Дом бывшего ректора Одесского национального медицинского университета Валерия Запорожана, который сейчас возглавляет научный совет университета, обыскивали 24 марта. Продолжение…
- Из окна пятого этажа дома на улице Ицхака Рабина выпала женщина с семилетним ребенком. Продолжение…
- В Одессе полицейские помогли дедушке, который потерялся и не помнил где живет. Продолжение…
- В Одессе трое мужчин под видом работников охранной фирмы ограбили туристов. Продолжение…
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