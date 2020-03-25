В Одесі поліцейські допомогли дідусеві, який загубився і не пам’ятав де живе

Вчора на гарячу лінію 102 звернулись небайдужі громадяни та повідомили, що по вулиці Люстдорфська дорога перебуває чоловік, який загубився.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.

Прибувши на місце виклику, патрульні намагались дізнатись у дідуся хоч якусь інформацію. Чоловік не пам’ятав як опинився у зазначеному місці та де живе.

Інспектори викликали екіпаж швидкої медичної допомоги, які оглянули чоловіка та повідомили, що загрози життю немає та госпіталізації не потребує. Для встановлення можливого місця мешкання та для пошуку родичів, дідуся доставили до районного відділку поліції. Фото: Патрульна поліція

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