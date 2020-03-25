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Новости Одессы и Одесской области

В Одесі троє чоловіків під виглядом працівників охоронної фірми пограбували туристів

В Одесі троє чоловіків під виглядом працівників охоронної фірми пограбували туристів

Зловмисники під виглядом працівників охоронної фірми, проникли до винайнятої туристами з іншого регіону квартири у центрі міста, та погрожуючи їм пістолетом, заволоділи 1200 доларами США.

Про це пише пресслужба Прокуратури в Одеській області у Facebook.

Прокурори обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 3-х чоловіків, які підозрюються у скоєнні розбійного нападу та незаконному поводженні зі зброєю (ч. 3 ст. 187, ч. 2 ст. 263 КК України) .

Слідством з’ясовано, що на початку лютого, троє чоловіків, під виглядом працівників охоронної фірми, проникли до винайнятої туристами з іншого регіону квартири у центрі міста, та погрожуючи їм пістолетом, заволоділи 1200 доларами США.

Завдяки злагодженим діям правоохоронців, зловмисників вдалось затримати одразу після вчинення нападу та вилучити у них гроші, ножі, пістолет та інші речі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників Одеського управління ДСР НП України.

У разі доведення вини, обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: ukrr.info

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