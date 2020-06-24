Что произошло в Одессе 24 июня: последствия ливня и преображение спуска Маринеско

Если пришкольные лагеря в этом летнем сезоне так и не открылись, то коммерческие лагеря активно набирают детей. Среди предложений круглосуточный пансионат до 15 дней смены или курсовки, когда ребенка забирают на ночь. При этом в лагерях не предусмотрено ношение защитных средств, в приоритете занятие детей на воздухе или возле водоема.

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