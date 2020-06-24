Что произошло в Одессе 24 июня: последствия ливня и преображение спуска Маринеско

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- На поселок Котовского в Одессе в полдень в среду, 24 июля обрушился сильный ливень. Немного позже выпал и град.
- Спуск Маринеско преобразился вслед за улицей Софиевской, которая плавно переходит в старый спуск. Там появилась новая плитка, новые трамвайные пути, ограждение, проложены коммуникации.
- Если пришкольные лагеря в этом летнем сезоне так и не открылись, то коммерческие лагеря активно набирают детей. Сколько стоят детские лагеря и как они работают во время карантина?
- Кто спасет старейшую кирху в Одесской области? Наше историческое наследие, как мы любим о нем высокопарно отзываться, продолжает разрушаться. Не только в Одессе, но и в области.