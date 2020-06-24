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Преображенный спуск Маринеско: в ожидании трамвая (фото)

Преображенный спуск Маринеско: в ожидании трамвая (фото)

Спуск Маринеско преобразился вслед за улицей Софиевской, которая плавно переходит в старый спуск. Там появилась новая плитка, новые трамвайные пути, ограждение, проложены коммуникации.

Корреспондент «Одесской жизни» отмечает: спуск, по большому счету, не узнать. И хотя работы по его реконструкции еще продолжаются, они — на финишной прямой.

Заметно преобразила старый спуск и плитка, уложенная фактически по всей его длине, и выделенная и отделенная столбиками трамвайная полоса.

Спуск Маринеско, напомним, как и отремонтированная до этого ул. Софиевская, является частью маршрута трамвайного сообщения «Север-Юг», который впоследствии, после завершения капремонта Новощепного ряда, свяжет два спальных района города.

Спуск Маринеско

Как сообщается официально, на сегодняшний день полностью завершены все работы по перекладке инженерных и телекоммуникационных сетей с подключением их к потребителям, выполнен ливнеотвод, практически завершена укладка трамвайного полотна с устройством дренажной системы. Установлены новые опоры для контактной сети и освещения. Также проводится подготовка к укладке финишного асфальтобетонного покрытия. На 70% выполнены работы по мощению тротуаров с обустройством тактильной плитки на пешеходных переходах. Продолжаются работы по установке ограждений. В дальнейшем планируется проведение работ по монтажу контактной сети и организации дорожного движения (знаки, дорожная разметка).

Спуск Маринеско

Живущие здесь одесситы трамвая ждут с нетерпением. Когда же он появится? Скорее всего, работы закончатся совсем скоро. Как сообщает ресурс «Пассажирский транспорт», до их завершения осталось меньше месяца. Движение по спуску Маринеско восстановят либо к середине июля, либо к началу августа.

Спуск Маринеско Спуск Маринеско Спуск Маринеско

При этом следует помнить, что речь пока идет не о магистральной трамвайной линии «Север-Юг». Ведь, как мы рассказывали, не так давно начались работы по реконструкции Новощепного ряда. И пока она не завершится, а это еще довольно долго, ни о каком «запуске» магистральной трамвайной линии и речи быть не может.

Изучая, как изменился спуск Маринеско, поневоле обращаешь внимание на «внешний вид» находящихся здесь жилых домов. Их фасады, состояние балконов и прочие «данные» порой ужасают. Ну а теперь, когда тротуары одеты в новую плитку, это стало еще более заметно…

Дома возле спуска Маринеско.
Спуск Маринеско
Дома возле спуска Маринеско.
Дома возле спуска Маринеско.
Дома возле спуска Маринеско.
Дома возле спуска Маринеско.

Фото: Мария Котова

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Мария Котова
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