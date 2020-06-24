Кто спасет старейшую кирху в Одесской области?

Наше историческое наследие, как мы любим о нем высокопарно отзываться, продолжает разрушаться. Не только в Одессе, но и в области. Вот вам красноречивый пример, как это происходит.

Село Новоградовка Овидиопольского района Одесской области… Основано в 1805 году как немецкое поселение Нейбург. В 1903-1904 годах там была построена сохранившаяся до наших дней кирха, построенная представителем саксонской школы зодчества, архитектором Христианом Бейтельспахером. В советское время красавица-кирха, как водится, была «переделана» в дом культуры.

Ну а уже в наши времена стояла себе, стояла и стала разрушаться. Тоже — «как водится». Ну а потом разрушения стали серьезнее — в кирхе «грохнула» крыша.

Кстати, а кто за это отвечает? Проще говоря, «а чьих будет старая кирха»?

Как поясняет (и возмущается) одесский краевед, автор книг об Одессе, педагог и экскурсовод Дмитрий Жданов, 15 лет здание кирхи находится в частной собственности, а охранный договор на него заключен не был. Как такое может быть? Очень даже может. Охранный договор между владельцем кирхи и органом охраны в лице департамента культуры Одесской ОГА не был заключен в течение полутора десятков лет.

Лютеранская кирха в с. Новоградовка Овидиопольского района является памятником архитектуры местного значения. Следовательно, находится под охраной государства. И вот если здание — памятник архитектуры, то между владельцем/арендатором и органом охраны обязательно должен подписываться охранный договор.

Дмитрий же предоставил документы, из которых следует, что здание кирхи было передано в собственность Немецкой евангелическо-лютеранской церкви Украины еще в июле 2005 года, а охранный договор департамент культуры Одесской ОГА с новым владельцем подписан не был в течение… 15 лет.

— 16 мая 2020 г. я написал заявление на «Правительственную горячую линию»: «В 2015 году произошло обрушение крыши на памятнике архитектуры в селе Новоградовка Овидиопольского района Одесской области — старинной кирхи, построенной известным архитектором Бейтельспахером. Прошу сообщить, какие меры были приняты ОГА для спасения памятника архитектуры, так как этот объект находится под охраной государства». Затем я обратился напрямую к премьер-министру Украины с заявлением об отказе ОГА отвечать на запросы «правительственной горячей линии». К ответу было приложение — письмо начальника департамента культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия Одесской ОГА Е.Олейник владельцу здания. Возникает вопрос, почему здание было передано в частную собственность в 2005 году, а охранный договор департамент заключает только в 2020?.. — сообщает Дмитрий Жданов, добавляя, что данная история — яркий пример того, как у нас уничтожается историческое наследие.

А что же кирха, спросите вы? Продолжает разрушаться…

Фото Дмитрия Жданова и из открытых источников

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