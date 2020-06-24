Детские лагеря: сколько стоят и как работают во время карантина?

Если пришкольные лагеря в этом летнем сезоне так и не открылись, то коммерческие лагеря активно набирают детей. Среди предложений круглосуточный пансионат до 15 дней смены или курсовки, когда ребенка забирают на ночь. При этом в лагерях не предусмотрено ношение защитных средств, в приоритете занятие детей на воздухе или возле водоема.

Подробнее о условиях и ценах узнавал наш корреспондент.

Карантинные нормы: с соблюдением и без

Мы получили консультацию в 6 лагерях Одессы и 3 лагерях Одесской области. Одни соблюдают карантин набирая группы до 10 человек и размещая детей в двухместных номерах с индивидуальными условиями. Другие, набирают группы по 20 человек и размещают детей уже по 4 человека в комнате. При этом защитные средства не предусмотрены, но все лагеря располагают достаточно большой территорией чтобы соблюдать социальную дистанцию.

Почем смена?

Что касается цен на коммерческие лагеря, они предназначены для детей, чьи родити с высоким достатком. Сумма за смену может достигать 30 тысяч гривен. В среднем цена варьирует от 16 до 22 тысяч. Это будет зависеть от направления и тематики группы, которую выберет ребенок. Также из предложений, спортивно развивающие лагеря, где на территории комплекса есть в том числе бассейн. Во всех заведениях обещают профессиональных вожатых и обучение от звезд или заслуженных мастеров спорта. А вот питание у одних по шведскому столу, а у вторых по меню, но у всех пятиразовое. Делают акцент, что территория оснащена wi-fi.

Также у одесситов есть возможность заказа курсовки, то есть, привозить ребенка на день без ночевки. В таких случаях цена будет несколько дешевле – до тысячи гривен в день. Есть предложения и более скромные до 500 гривен в день.

Когда отроют?

Кабинет Министров уже разрешил работу детских лагерей, но с соблюдением серьезных противоэпидемических правил.

За прошедшее лето в детских лагерях было зафиксировано более 80 вспышек различных инфекций. Поэтому работа таких заведений сейчас имеет повышенные риски.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что каждый год в летних лагерях отдыхает 1-1,2 млн детей.

Среди лагерей, которые давали нам консультацию какие-то открыли набор в группы с момента послабления карантина, а какие-то детские учреждения готовы принять детей с 15 июля.

В случае ужесточения карантина и закрытия лагерей, частники обещают вернуть деньги или перенести сумму на будущий год. Эти пункты присутствуют в договоре, который заключают стороны.

Фото: ЛІТОТУТ

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