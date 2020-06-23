Что произошло в Одессе 23 июня: обыски в горсовете и видео обвала дома

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- Камеры уличного видеонаблюдения зафиксировали момент обрушения четырехэтажного жилого дома на ул. Ясной в центре Одессы.
- Сначала мы «имели» обычный карантин, потом — ужесточенный, затем — адаптивный. Сейчас у нас по-прежнему все тот же адаптивный, но с ужесточением с 22 июня. Что изменилось с покупками-продажами на Новом базаре?
- В Одессе дачник, которому не понравилась шумная компания молодежи, открыл стрельбу.
- Одесский зоопарк опубликовал фото, на которых запечатлел момент «общения» носух и большой шпороносной черепахи.
- Одесский краевед, экскурсовод, автор книг об Одессе Дмитрий Жданов бьет тревогу. В историческом доме на Пушкинской, 8 идет ремонт.
- Через закупку бесплатных учебников на 13000000 гривен ГБР проводит обыски в Одесском городском совете.