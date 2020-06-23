Новости Одессы и Одесской области

Что произошло в Одессе 23 июня: обыски в горсовете и видео обвала дома

Что произошло в Одессе 23 июня: обыски в горсовете и видео обвала дома

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.

  • Сначала мы «имели» обычный карантин, потом — ужесточенный, затем — адаптивный. Сейчас у нас по-прежнему все тот же адаптивный, но с ужесточением с 22 июня. Что изменилось с покупками-продажами на Новом базаре?
  • В Одессе дачник, которому не понравилась шумная компания молодежи, открыл стрельбу.
  • Одесский зоопарк опубликовал фото, на которых запечатлел момент «общения» носух и большой шпороносной черепахи.
  • Одесский краевед, экскурсовод, автор книг об Одессе Дмитрий Жданов бьет тревогу. В историческом доме на Пушкинской, 8 идет ремонт.
  • Через закупку бесплатных учебников на 13000000 гривен ГБР проводит обыски в Одесском городском совете.

 

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить