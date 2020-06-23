Обвал дома на Ясной: появилось видео момента обрушения здания

Их опубликовала депутат горсовета Одессы Наталья Данилко. Сам обвал произошел 10 июня, а записи появились в сети только недавно.

Gepostet von Nataliia Danylko am Montag, 22. Juni 2020

Gepostet von Nataliia Danylko am Montag, 22. Juni 2020

Напомним, что, начиная с апреля 2020 года, в городе произошла череда обрушений. На ул. Канатной, 5 обрушилось старинное здание, произошло обрушение в жилом доме на Польском спуске, на ул. Торговой, ул. Среднефонтанской, обрушилась часть дома на ул. Ясной, произошло обрушение потолка в комнате квартиры на 4 этаже дома №34 на улице Манежной.

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