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«Новый» карантин в Одессе: что происходит на Новом базаре? (фото)

«Новый» карантин в Одессе: что происходит на Новом базаре? (фото)

Сначала мы «имели» обычный карантин, потом — ужесточенный, затем — адаптивный. Сейчас у нас по-прежнему все тот же адаптивный, но с ужесточением с 22 июня. Что изменилось с покупками-продажами на Новом базаре?

Новый базар работает в обычном карантинном режиме. На входе — охранник, столик с антисептиками. Без масок не пускают. Везде в свободном доступе — антисептики, везде — строгие предупреждения не входить без масок и соблюдать дистанцию.

Что происходит на деле? Продавцы в масках. Покупатели послушно их надевают при входе. Потом маски куда-то «испаряются», в лучшем случае — отправляются на подбородок.

Впрочем, не все так просто. В магазинчиках внутри базара вам тоже настоятельно порекомендуют надеть маску. Вообще все товары продавцы стараются выложить вдоль аллей рынка, чтобы люди поменьше находились внутри магазинов. Но так ведь получается не с каждым товаром.

Из наблюдений: женщина заходит в магазинчик без маски, продавец просит «соблюдать карантинные меры». Женщина в ответ рассказывает все, что она думает по поводу «всех этих мер, вашего идиотского ковида и ваших правил» и наотрез отказывается надеть маску. Люди тут же разделяются на две группы — в поддержку продавца и в поддержку покупателя. Продавец настаивает, говорит, что не хочет остаться без работы и вообще не она придумала ковид и «все эти меры». Ей в ответ следует пояснение, что «в эту жару я маску носить не буду, я дышать не могу». Кто-то соглашается, кто-то возражает. И так — по кругу. Все правы, все виноваты…

Из бесед с теми, кто торгует, выясняется, что такая картина — явление довольно частое. В самом деле, наблюдаю, как люди практически не споря, надевают маски при входе. Выходят же почти все без масок. А продавцы говорят, что маски носить целый день им тоже очень сложно, но «шо делать?» — правила есть правила.

Напомним, в период карантина на Новом базаре была разрешена торговля только продуктами питания и бытовой химией. Когда мы все перешли на адаптивный карантин, на Новом рынке стали торговать и другими товарами.

И да, настроение всем входящим на Новый базар по-прежнему поднимает скульптура Фрунзика Мкртчяна (он же — Веселый чувак) с рогом в одной руке. Вторая рука приподнята в известном жесте: «Все будет хорошо, я так думаю!».

Веселый чувак

Ранее мы сообщали, по каким правилам, в связи с ужесточением карантина, будет работать одесский общественный транспорт.

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