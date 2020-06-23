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Сильно шумели: в Одессе дачник обстрелял молодежную компанию

Сильно шумели: в Одессе дачник обстрелял молодежную компанию

В Одессе дачник, которому не понравилась шумная компания молодежи, открыл стрельбу.

Это произошло поздно вечером в понедельник, 22 июня на причале на улице Шкиперской. Там компания молодых людей 16 — 19 лет громко праздновала день рождения.

56-летний мужчина взял ружье и открыл огонь с территории своей дачи. В результате двое парней получили ранения.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

Стрелку грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в поселке Таирова полицейский открыл огонь из пистолета, чтоб разнять драку.

Фото: eldik.media

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