Безкоштовні підручники за 13 мільйонів: ДБР проводить обшуки в Одеській міській раді

Через закупівлю безкоштовних підручників на 13 мільйонів гривень ДБР проводить обшуки в Одеській міській раді

Про це повідомила пресслужба ДБР.

У 2018 році посадові особі Департаменту економічного розвитку Одеської міської ради на підставі недостовірних даних оголосили та провели тендер на закупівлю онлайн-підручників. За його результатами з приватним підприємством було укладено договір та проведено оплату послуг з доступу до підручників на суму 13 000 900 грн.

Приватним підприємством, яке було визнано переможцем тендеру, був наданий доступ до ресурсу з підручниками, які перебували у вільному доступі на сайті Міністерства освіти України.

У 2019 році посадові особи повторно внесли завідомо недостовірні відомості щодо ефективності реалізації вказаної програми та внесли відповідні зміни до Міської цільової програми підтримки інвестиційної діяльності на території міста Одеси на 2019-2021 роки з питань потреби фінансування вказаних заходів.

Слідством встановлено, що посадовці залучали до участі у проведенні тендерів заздалегідь узгоджених учасників, які забезпечували завищення вартості послуг. В подальшому бюджетні кошти привласнювались шляхом перерахування на рахунки підконтрольних суб’єктів господарювання із подальшим переведенням їх у готівку та розподілом між усіма учасниками схеми.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Фото: пресслужба

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