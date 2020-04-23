Что произошло в Одессе 23 апреля: населенные пункты с опасной водой и спил деревьев в парке

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- Территория возле Одесского художественного музея ожила новыми деревьями. ОО «Зеленый лист» высадила 11 крупномерных саженцев на Софиевской, рядом с Художественным музеем. Продолжение…
- Неизвестные спилили деревья на территории парка Юность. Несколько месяцев там не было никаких происшествий, но строители снова решили взять в руки пилы и зачистить территорию от деревьев. Продолжение…
- Пес в Одесской области учуял в машине контрабандные патроны. Инцидент произошел в пункте пропуска “Визирка” возле Южного. Продолжение…
- Заповедный парк близ Одессы населили рои диких пчел. Насекомые сплошь покрыли зеленую растительность в заповедной зоне. Продолжение…
- В Одесской области нашли населенные пункты с опасной для здоровья водой. В Одесском регионе отобрали пробы питьевой воды и проверили их на химические и санитарно-микробиологические показатели. Продолжение…