Что произошло в Одессе 23 апреля: населенные пункты с опасной водой и спил деревьев в парке

Сегодня местные жители увидели, как неизвестные в масках пилят деревья на зеленой зоне. Эта скандальная между застройщиками и жителями территория «гремит» уже не первый год. Несколько месяцев там не было никаких происшествий, но строители снова решили взять в руки пилы и зачистить территорию от деревьев.

ПОДРОБНЕЕ