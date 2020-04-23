В Одесской области нашли населенные пункты с опасной для здоровья водой

В Одесском регионе отобрали пробы питьевой воды и проверили их на химические и санитарно-микробиологические показатели.

Об этом сообщает областной лабораторный центр МОЗ.

В целом, было отобрано больше 100 образцов.

Как оказалось, 13 из них не отвечают гигиеническим нормам по санитарно-микробиологическим показателям.

Так, им не соответствует вода в райцентре Тарутино, селе Маразлиевка Белгород-Днестровского района, в городе Кодыма, селе Бурдеи, а также Ивашки Кодымского района.

Кроме того, было выявлено несоответствие воды в регионе по санитарно-химическим требованиям. Так, вода не отвечает нормам в Татарбунарах и Татарбунарском районе – селах Теплице, Садовом, Веселом куте, а также в райцентре Сарата и селах Делень и Новоселовка Арцизского района.

Лабораторный центр МОЗ также информирует, что в области на этой неделе было зафиксировано на 1,3% больше случаев заболевания, чем на прошлой. Так, кишечными инфекциями заболело больше на 14,2% взрослых. В то же время среди детей до 17 лет больных стало меньше на 4,8%.

Фото: Фитсевен

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