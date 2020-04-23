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Новости Одессы и Одесской области

Территория возле Одесского художественного музея ожила новыми деревьями (фото)

Территория возле Одесского художественного музея ожила новыми деревьями (фото)

ОО «Зеленый лист» высадила 11 крупномерных саженцев на Софиевской, рядом с Художественным музеем.

Как рассказывает на своей странице в ФБ глава ОО «Зеленый лист» Владислав Балинский, трехметровые саженцы были предоставлены Борисом Айзенбергом, руководителем питомника «Садпроект», бесплатно. А стоимость одного дерева составляет около трех тысяч гривен. Технику и рабочих также предоставила руководительница фирмы «Пик-строй» и депутат одесского городского совета Марина Лозовенко.

Кстати, напомним в тему, что летом прошлого года, во время реконструкции Софиевской, многие деревья были удалены.

Деревья были высажены вдоль фасада здания Одесского художественного музея (внутри двора), а также на тротуаре снаружи. Город украсили ясень золотистый, ясень плакучей формы и цветовые вариации клена остролистного.

– Ветви плакучих ясеней, которые высажены на самой территории художественного музея, будут ниспадать красивыми каскадами вплоть до скамеек под ними. Здесь уже организована автономная система капельного полива. Полив деревьев, которые высажены на тротуаре города, учреждение тоже берет на себя, так как руководству музея небезразлично, как выглядит фасад музея в городской среде. Деревья необычны, они бросаются в глаза, подобных растений в городе единицы, — сообщает Владислав.

Деревья возле и на территории музея.
Деревья возле и на территории музея.
Деревья возле и на территории музея.
Деревья возле и на территории музея.
Деревья возле и на территории музея.

Фото: Владислав Балинский, Борис Айзенберг

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