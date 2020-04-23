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Новости Одессы и Одесской области

«Предстоит война»: неизвестные спилили деревья на территории парка Юность (фото)

«Предстоит война»: неизвестные спилили деревья на территории парка Юность (фото)

Сегодня местные жители увидели, как неизвестные в масках пилят деревья на зеленой зоне. Эта скандальная между застройщиками и жителями территория «гремит» уже не первый год. Несколько месяцев там не было никаких происшествий, но строители снова решили взять в руки пилы и зачистить территорию от деревьев.

Об этом сообщил нам наш корреспондент, пообщавшись с местным жителем Александром.

По его словам, сегодня утром некие люди в балаклавах занимались вырубкой деревьев на зеленой зоне справа от улицы Литературной (если смотреть в сторону моря). Когда на место вырубки подошли местные жители, неизвестные с пилами не захотели ничего объяснять. Местные вызвали полицию.

– Они спилили четыре больших дерева, а одно не успели допилить. Также готовятся ставить забор –вырыли четыре лунки, – сказал Александр.

Завидев патрульную машину, неизвестные в масках скрылись с места происшествий. После патрульных, вскоре на место прибыла следственно-оперативная группа и представители Госэкоинспекции.  Свидетели дали показания и пока что на этом все закончилось.

– Конечно, после этого на какое-то время они затихнут. А потом приедут со своими титушками, окружат территорию, завезут бульдозеры и так далее – мы с этим уже сталкивались, причем неоднократно. Предстоит война, – подытожил местный житель Александр.

Напомним, что жители не первый год протестуют против застройки парка Юность.

Фото: Александр Постоленко

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Артем Виноградов
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