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Новости Одессы и Одесской области

Что произошло в Одессе 21 ноября: поваленные деревья и первая новогодняя елка на Дерибасовской

Что произошло в Одессе 21 ноября: поваленные деревья и первая новогодняя елка на Дерибасовской

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.

  • На Дерибасовской установили первую новогоднюю елку. Так сказать “сезон открыт”. Продолжение…
  • Более тысячи жителей Одессы могут остаться без отопления. Несколько домов в районе 1-й станции Люстдорфской дороги отапливались частной котельной. После повышения тарифа владелец котельни потребовал погасить долги и отказался подключать тепло. Продолжение…
  • Из-за сильного порывистого ветра в Одессе было заблокировано движение трамвая, а также повреждены машины. Всему виной старые и сухие деревья. Продолжение…
  • Власти Одессы рассматривают вопрос включения в состав города населенных пунктов Лиманского, Беляевского и Овидиопольского районов. Однако официально ни городские, ни областные власти эту информацию пока не подтвердили. Продолжение…

Фото: Мария Котова

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