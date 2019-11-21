Что произошло в Одессе 21 ноября: поваленные деревья и первая новогодняя елка на Дерибасовской

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- На Дерибасовской установили первую новогоднюю елку. Так сказать “сезон открыт”. Продолжение…
- Более тысячи жителей Одессы могут остаться без отопления. Несколько домов в районе 1-й станции Люстдорфской дороги отапливались частной котельной. После повышения тарифа владелец котельни потребовал погасить долги и отказался подключать тепло. Продолжение…
- Из-за сильного порывистого ветра в Одессе было заблокировано движение трамвая, а также повреждены машины. Всему виной старые и сухие деревья. Продолжение…
- Власти Одессы рассматривают вопрос включения в состав города населенных пунктов Лиманского, Беляевского и Овидиопольского районов. Однако официально ни городские, ни областные власти эту информацию пока не подтвердили. Продолжение…
Фото: Мария Котова