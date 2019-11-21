Что произошло в Одессе 21 ноября: поваленные деревья и первая новогодняя елка на Дерибасовской

Несмотря на пусть не очень сильный, но все же ураган, на то, что до Нового года таки еще остается немало времени, на Дерибасовской установили первую зеленую красавицу-ель и украсили ее игрушками. Дальше – больше: главная улица города очень быстро стала напоминать о приближающейся смене года.

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