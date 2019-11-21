Сильный ветер валит деревья в Одессе: заблокировано движение трамвая, повреждены машины

Жителей Одессы просят осторожно передвигаться по улицам и не оставлять машины под деревьями и линиями электропередач. Из-за сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.
Как сообщает КП “Горзелентрест”, в городе повалены 8 деревьев и 4 крупные ветки, зафиксированы 9 обрывов электросетей.
Деревья упали на просп. Добровольского (10-я линия), ул. Екатерининской угол ул. Еврейской, Хаджибейской дороге (возле школы), ул. Химической, пер. Лунном, 4, пл. Десятого апреля угол ул. Раскидайловской (дерево на машине), ул. Варненской, 4, ул. Елисаветинской.
Крупные ветки сломаны ветром на Французском бульваре, 46, ул. Косовской (ветка над переходом), ул. Черняховского (ветка на проводах), ул. Генерала Петрова, 29 (откололся кусок дерева).
В работах задействованы 4 автовышки и 4 трактора. Около 120 коммунальщиков распиливают и убирают упавшие деревья.
На Хаджибейской дороге дерево упало на контактную сеть трамвайного маршрута № 20, который называют называют «камышовым». Движение трамвая приостановлено, на линию вышел автобус. Об этом сообщили в пресс-службе «Одесгорэлектротранса».
Фото: Горзелентрест, УСИ