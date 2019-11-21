Сильный ветер валит деревья в Одессе: заблокировано движение трамвая, повреждены машины

По каким-то причинам мы все чаще наблюдаем, как в городе спиливаются деревья. Одесситы негодуют: они, мол, были совершенно здоровы, теперь будет нечем дышать. Или другая картина: подул ветер — дерево падает, зачастую на чье-то авто или дом, а бывает, что и люди травмируются. Снова негодование: дерево, мол, было больным, его давным-давно пора было снести…

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