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Новости Одессы и Одесской области

Ноябрьский ветер не помеха: на Дерибасовской установили первую новогоднюю елку

Ноябрьский ветер не помеха: на Дерибасовской установили первую новогоднюю елку

Несмотря на пусть не очень сильный, но все же ураган, на то, что до Нового года таки еще остается немало времени, на Дерибасовской установили первую зеленую красавицу-ель и украсили ее игрушками. Дальше – больше: главная улица города очень быстро стала напоминать о приближающейся смене года.

Нет, елка, которая устанавливалась сегодня на Дерибасовской — не «главная», но гонка «наша елочка — самая-самая» уже началась. Более того, и другое зеленое хвойное убранство уже все чаще и больше бросается в глаза.

В общем, «первая пошла», и становится ясно, что скоро практически все улицы в историческом центре поторопятся посоревноваться, чья же елка лучше.

Между тем, на улицах заметно похолодало, поднялся ветер. И хотя до Нового года на самом деле еще довольно далеко, его дух, как уже рассказывала «Одесская жизнь», витает над городом чуть ли не сразу после летней жары.

Напомним, витрины одесских магазинов тоже уже постарались поторопить ощущение праздника: тут и там мелькают подарочные крысиные мордочки (символ 2020-го) и прочие новогодние атрибуты.

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Мария Котова
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