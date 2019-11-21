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Новости Одессы и Одесской области

Админреформа: с какими населенными пунктами хотят объединить Одессу?

Админреформа: с какими населенными пунктами хотят объединить Одессу?

Власти Одессы рассматривают вопрос включения в состав города населенных пунктов Лиманского, Беляевского и Овидиопольского районов. Однако официально ни городские, ни областные власти эту информацию пока не подтвердили.

Документ на имя главы Одесской облгосадминистрации Максима Куцего, подписанный мэром Геннадием Трухановым, опубликовала журналистка Ирина Гриб.


Согласно этому документу, в состав нового объединения “Большая Одесса” предложили включить следующие населенные пункты:

  • Лиманский район: Крыжановка, Фонтанка, Новая Дофиновка, Черноморское, Григорьевка, Новые Беляры, Иваново, Светлое, Красноселка, Иличанка, Корсунцы;
  • Беляевский район: Протопоповка, Набережное, Латовка, Усатово, Нерубайское, Великая Балка;
  • Овидиопольский район: Авангард, Прилиманское, Сухой Лиман, Новая Долина, Таирово, Бурлачья Балка, Малодолинское, Александровка, Великодолинское, Молодежное.

Причиной указана высокая плотность населения Одессы –  6185 человек на квадратный километр, что вдвое больше плотности населения Киева, Харькова или Днепра. Такая плотность, отмечается в письме, мешает  дальнейшему развитию Одессы в вопросах жилой застройки, создания зеленых зон и социальной инфраструктуры.

В четверг, 21 ноября, планируется проведение внеочередной сессии горсовета по вопросу расширения городских границ. Но по информации “Думской”, сессию все же перенесут на декабрь.

Напомним, ранее “Одесская жизнь” выясняла, как проходит децентрализация в Одесской области.

Фото: uc.od.ua, Ирина Гриб в Facebook

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