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Новости Одессы и Одесской области

Что произошло в Одессе 20 декабря: обыски в офисе «Думской ТВ» и сожжение “евробляхи”

Что произошло в Одессе 20 декабря: обыски в офисе «Думской ТВ» и сожжение “евробляхи”

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.

  • Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски в офисе телеканала «Думская ТВ». Продолжение…

  • Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали работу 10 нелегальных игорных заведений в Одессе. Продолжение…

  • Возле пункта пропуска «Кучурган» Одесской области прошла акция протеста владельцев нерастаможенных автомобилей на европейских номерах. Участники движения «Авто Евро сила» провели пробег со своими флагами, а затем сожгли микроавтобус «Мерседес» с польскими номерами. Продолжение…

 

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