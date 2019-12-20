В Одессе уже “накрыли” 10 лотомаркетов: Аваков поручил закрыть все игорные заведения в Украине

«Вопреки отечественному законодательству, организаторы подпольного бизнеса занимались букмекерской деятельностью и азартными играми. Оплатив «входной билет», посетители получали неограниченный доступ к автоматам и тотализаторов. Во время обысков в помещениях заведений правоохранители изъяли компьютерную технику и другие доказательства противоправной деятельности злоумышленников», – заявили в пресс-центре службы.

При этом министр внутренних дел Арсен Аваков потребовал от полиции до 16.00 пятницы закрыть все игорные заведения в Украине. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Напомним, Кабинет министров принял постановление о гослотереях, согласно которому все нелегальные игорные заведения прекращают работу.

“Постановление Кабмина нам диктует, что все игровые клубы, лотереи и игральные заведения должны быть закрыты. Требую от Нацполиции до 16 часов 20 декабря в соответствии с постановлением КМУ прекратить функционирование игорных заведений”, – заявил Арсен Аваков.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко отметил, что полиция готова к выполнению приказа. А начальник управления Департамента стратегических расследований Нацполиции Владимир Околит проинформировал, что только за минувшую ночь полиция пресекла деятельность 152 заведений игорного бизнеса. Приблизительная общая стоимость изъятого игрового оборудования составляет 46 млн грн.

Фото: СБУ

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