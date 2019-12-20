Фееричное сожжение “евробляхи”: в Одесской области от Зеленского требовали доступной растаможки

Участники движения «Авто Евро сила» провели пробег со своими флагами, а затем сожгли микроавтобус «Мерседес» с польскими номерами. Одна из протестующих Наталья Ташогло на фоне пылающего автомобиля записала видеообращение к президенту.

Она попросила Владимира Зеленского решить вопрос с растаможкой таких автомобилей. «Мы привезли эти тачки, чтобы на них ездить. Но вы вынудили нас вот так с ними поступить. Вы не дали нам растаможки доступной, которую вы нам всем обещали, всей Украине», – заявила Наталья Ташогло.

Gepostet von Натали Ташогло am Donnerstag, 19. Dezember 2019

Фото, видео: Наталья Ташогло

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