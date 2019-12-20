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Новости Одессы и Одесской области

Фееричное сожжение “евробляхи”: в Одесской области от Зеленского требовали доступной растаможки

Фееричное сожжение “евробляхи”: в Одесской области от Зеленского требовали доступной растаможки

Возле пункта пропуска «Кучурган» Одесской области прошла акция протеста владельцев нерастаможенных автомобилей на европейских номерах.

Участники движения «Авто Евро сила» провели пробег со своими флагами, а затем сожгли микроавтобус «Мерседес» с польскими номерами. Одна из протестующих Наталья Ташогло на фоне пылающего автомобиля записала видеообращение к президенту.

Она попросила Владимира Зеленского решить вопрос с растаможкой таких автомобилей. «Мы привезли эти тачки, чтобы на них ездить. Но вы вынудили нас вот так с ними поступить. Вы не дали нам растаможки доступной, которую вы нам всем обещали, всей Украине», – заявила Наталья Ташогло.

Gepostet von Натали Ташогло am Donnerstag, 19. Dezember 2019

Фото, видео: Наталья Ташогло

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