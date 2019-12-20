В офис «Думской ТВ» нагрянули с обысками: НАБУ поясняет это делом о приватизации здания в Одессе

Руководство телеканала считает обыски политически мотивированными и называет их давлением на свободу слова в СМИ. В настоящее время работников «Думская ТВ» уже пропустили к рабочим местам.

В пресс-службе НАБУ заявили, что обыски в помещениях телеканала на улице Канатной проводились в рамках расследования возможных злоупотреблений чиновниками Одесского облсовета при продаже нежилых помещений по адресу Лидерсовский бульвар, 13 фирме «Шаг вперед».

Эти документы, как считает следствие, могут находиться по адресу Канатная, 10 из-за того, что “Думская” и “Шаг вперед” имели одних и тех же бенефициарных владельцев. При этом в НАБУ подчеркнули, что следственные действия никоим образом не связаны с деятельностью СМИ и журналистов.

Предварительная правовая квалификация – ч.2 ст. 364 УК Украины, добавили в НАБУ.

Фото: tsn.ua

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