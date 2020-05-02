Что произошло в Одессе 2 мая: годовщина трагических событий у Дома Профсоюзов

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- Сегодня, 2 мая, в шестую годовщину трагических событий возле Дома Профсоюзов, множество одесситов пришли возложить цветы к зданию. Продолжение…
- Чтобы опровергнуть фейки российской пропаганды, “группа 2 мая”, объединяющая независимых экспертов и неравнодушных одесситов, сняла документальный фильм “2 мая. Без мифов”. Продолжение…
- Коммунальные предприятия и службы Одессы проводят весеннее благоустройство города. Уже вакцинировали каштаны и запустили фонтаны. Продолжение…
- В Одессе по адресу проспект Гагарина, 9 началось строительство жилого комплекса. С 1883 года по этому адресу находился одесский пивзавод Санценбахера, который впоследствии стал историческим зданием города. Продолжение…