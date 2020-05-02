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Новости Одессы и Одесской области

Годовщина 2 мая в Одессе: что происходит у Куликова поля? (фото)

Годовщина 2 мая в Одессе: что происходит у Куликова поля? (фото)

Сегодня, 2 мая, в шестую годовщину трагических событий возле Дома Профсоюзов, множество одесситов пришли возложить цветы к зданию.

Наш корреспондент узнал, как происходит процесс возложение цветов во время карантина.

Куликово поле по всему периметру оградили лентами, за эти пределы людей не пускают. Главный вход перекрыт забором, но у него собралось много людей. Большинство одесситов пришли с цветами, а некоторые с фотографиями людей, которые погибли 2 мая 2014 года.

Желающих возложить цветы согнали в одну локацию, поэтому в условиях карантина, дистанцию ​​держать практически не получается. Каждого, кто намерен пройти к Дому Профсоюзов, полицейские проверяют металлодетектором.

Кроме того, правоохранители следят за количеством людей у ​​Дома Профсоюзов. Когда у здания набирается немалое количество людей, пропуск прекращают. Затем, когда выходит определенное количество людей, снова запускают.

В Дом Профсоюзов пускают небольшое количество людей. Повсюду стоят правоохранители. Кое-где входы и выходы преграждает военная техника.
В Дом Профсоюзов пускают небольшое количество людей. Повсюду стоят правоохранители. Кое-где входы и выходы преграждает военная техника.
В Дом Профсоюзов пускают небольшое количество людей. Повсюду стоят правоохранители. Кое-где входы и выходы преграждает военная техника.
В Дом Профсоюзов пускают небольшое количество людей. Повсюду стоят правоохранители. Кое-где входы и выходы преграждает военная техника.
В Дом Профсоюзов пускают небольшое количество людей. Повсюду стоят правоохранители. Кое-где входы и выходы преграждает военная техника.
В Дом Профсоюзов пускают небольшое количество людей. Повсюду стоят правоохранители. Кое-где входы и выходы преграждает военная техника.
В Дом Профсоюзов пускают небольшое количество людей. Повсюду стоят правоохранители. Кое-где входы и выходы преграждает военная техника.
В Дом Профсоюзов пускают небольшое количество людей. Повсюду стоят правоохранители. Кое-где входы и выходы преграждает военная техника.
В Дом Профсоюзов пускают небольшое количество людей. Повсюду стоят правоохранители. Кое-где входы и выходы преграждает военная техника.

Напомним, Институт нацпамяти выпустил фильм к годовщине трагических событий 2 мая.

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