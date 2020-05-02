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Новости Одессы и Одесской области

“Русская весна” в Одесі: Інститут нацпам’яті випустив фільм до роковин трагічних подій 2 травня (відео)

“Русская весна” в Одесі: Інститут нацпам’яті випустив фільм до роковин трагічних подій 2 травня (відео)

Аби спростувати фейки російської пропаганди, “група 2 травня”, що об’єднує незалежних експертів та небайдужих одеситів, зняла документальний фільм “2 травня. Без міфів”. Про наступ “русской весны” в Одесі та обставини трагедії розповідають безпосередні учасники подій.

Про це повідомила пресслужба Інституту національної пам’яті України.

Щоб нав’язати власну версію трагічних подій в Одесі 2 травня 2014 року, російська пропаганда запустила міф про “одеську Хатинь”, в якому проросійських організаторів заворушень представляють “мучениками”, а українських активістів “радикалами”. Натомість сумна правда виглядає інакше – десятки людей стали жертвами спецоперації російських спецслужб, і навіть тепер, шість років потому, агресор не залишає сім’ї загиблих у спокої і намагається скористатися горем людей, щоб сіяти розбрат та ворожнечу в українському суспільстві.

Фото: napaki.livejournal.com

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