Вакцинували каштани та запустили фонтани: як в Одесі комунальники облаштовують місто? (фото)

Комунальні підприємства та служби Одеси проводять весняний благоустрій міста.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Так, на поточному тижні співробітники КП «Одесміськзелентрест» почали перший етап вакцинації міських каштанів від мінуючої молі. Її гусениці живуть і харчуються всередині листя, що призводить до знищення листяного покриву дерев і завдає істотної шкоди міським посадкам каштана. Для запобігання негативним наслідкам від зараження дерев, одеські озеленювачі щорічно прищеплюють каштани спеціальної вакциною. У цьому році заплановано вакцинувати 1 102 каштана. Вакцинація каштанів буде проходити в чотири етапи. Повне завершення цих робіт заплановано на липень поточного року.
Комунальне підприємство «Сервісний центр» продовжує процес розконсервації і запуску міських фонтанів. На цьому тижні запрацювали фонтани по вулиці Гоголя (Куточок старої Одеси), на перетині вулиці Заболотного і Кримського бульвару, а також в сквері Пале-Рояль.
Крім цього, співробітники ЖИЛКОМУНСЕРВІС і КП «Міські дороги» продовжують системну дезінфекцію вулиць, провулків, парадних будинків і прилеглих територій. Всього діють 94 бригади, які виконують роботи щодо запобігання поширенню COVID-19.
Нагадаємо, кореспондент “Одесской жизни” розповідав, як комунальники дезінфікують під’їзди. Також ми писали про те, що у місті запустили декілька фонтанів.
Фото: ОМР