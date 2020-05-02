В Одесі на місці згорілого пивзаводу “Гамбринус” таки розпочали будувати житловий комплекс (фото)

В Одесі за адресою проспект Гагаріна, 9 розпочалося будівництво житлового комплексу.

Про це йдеться на сайті забудовника.

З 1883 року за цією адресою знаходився одеський пивзавод Санценбахера, який згодом став історичною будівлею міста. Після пожежі у 2007 році завод не функціонував. Однак, ще у серпні минулого року залишки історичної будівлі планували знести.

Наразі уже розроблений план будівлі, а вид з майбутньої 24-поверхівки уже спроєктували у коротких відеороликах.

Ось так виглядатиме ЖК "Оскар" на місці історичної будівлі міста. Ось так виглядатиме ЖК "Оскар" на місці історичної будівлі міста. Ось так виглядатиме ЖК "Оскар" на місці історичної будівлі міста. Ось так виглядатиме ЖК "Оскар" на місці історичної будівлі міста.

У січні будівельники розпочали закладати фундамент майбутньої новобудови.

Так у січні виглядали будівельні роботи на місці пивзаводу. Так у січні виглядали будівельні роботи на місці пивзаводу. Так у січні виглядали будівельні роботи на місці пивзаводу. Так у січні виглядали будівельні роботи на місці пивзаводу. Так у січні виглядали будівельні роботи на місці пивзаводу. Так у січні виглядали будівельні роботи на місці пивзаводу. Так у січні виглядали будівельні роботи на місці пивзаводу. Так у січні виглядали будівельні роботи на місці пивзаводу.

Наразі на місці будівництва встановлені будівельні крани і уже частково закладений фундамент.

Фото: budova.ua

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