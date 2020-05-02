В Одесі на місці згорілого пивзаводу “Гамбринус” таки розпочали будувати житловий комплекс (фото)

З 1883 року за цією адресою знаходився одеський пивзавод Санценбахера, який згодом став історичною будівлею міста. Після пожежі у 2007 році завод не функціонував. Однак, ще у серпні минулого року залишки історичної будівліпланували знести.
Наразі уже розроблений план будівлі, а вид з майбутньої 24-поверхівки уже спроєктували у коротких відеороликах.
Ось так виглядатиме ЖК "Оскар" на місці історичної будівлі міста.
Ось так виглядатиме ЖК "Оскар" на місці історичної будівлі міста.
Ось так виглядатиме ЖК "Оскар" на місці історичної будівлі міста.
Ось так виглядатиме ЖК "Оскар" на місці історичної будівлі міста.
У січні будівельники розпочали закладати фундамент майбутньої новобудови.
Так у січні виглядали будівельні роботи на місці пивзаводу.
Так у січні виглядали будівельні роботи на місці пивзаводу.
Так у січні виглядали будівельні роботи на місці пивзаводу.
Так у січні виглядали будівельні роботи на місці пивзаводу.
Так у січні виглядали будівельні роботи на місці пивзаводу.
Так у січні виглядали будівельні роботи на місці пивзаводу.
Так у січні виглядали будівельні роботи на місці пивзаводу.
Так у січні виглядали будівельні роботи на місці пивзаводу.
Наразі на місці будівництва встановлені будівельні крани і уже частково закладений фундамент.
Фото: budova.ua
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Для лікарень Одеси придбано два бокси для ізоляції пацієнтів з інфекційними захворюваннями. Бокси передані Одеській міській інфекційній лікарні і Міській клінічній лікарні №1 (Єврейській), які сьогодні є опорними для надання допомоги пацієнтам з COVID-19.
Чтобы заметить какое-либо нарушение карантина в общественном транспорте стоит лишь полчаса за ним понаблюдать. Надетые маски – это единственное, что напоминает о карантине, когда стоишь на одесской остановке. Хотя есть те, которые и на остановке без маски, и в транспорте без нее же. Да и многочисленная очередь на переднюю дверь – не самый лучший пример поведения при пандемии.