Проверили на себе: как работает первая в Одессе муниципальная парковка

В Одессе появилась первая в городе муниципальная парковка. Находится она в центре, на Екатерининской площади.

Корреспондент «Одесской жизни» поехал парковаться.

Как и предполагалось, на площади установили паркоматы. Чтобы обойтись без людей – парковщиков. Нанесли соответствующую разметку.

Стоимость парковки — 5 гривен в час. Но, как выяснилось, паркомат в данный наличку не принимает: нужна банковская карта.

Ранее сообщалось, что в паркомате можно не только заплатить за парковку, а также вызвать такси или заплатить за интернет.

Всего мест запланировано 44. Из них 5 мест выделят для людей с инвалидностью.

Фото: Одесская жизнь

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