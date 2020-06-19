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Долгая дорога домой: в Украину из ливийского плена возвращаются одесские моряки

Долгая дорога домой: в Украину из ливийского плена возвращаются одесские моряки

После 3,5 лет заключения в ливийской тюрьме в Украину возвращаются 14 моряков танкера «Рута». Самолет с ними вылетел из Ливии рано утром в пятницу, 19 июня.

В Украине моряки будут примерно в 13-00, сообщили в Благотворительном фонде «Ассоль», который участвовал в освобождении экипажа. В его состав входили жители Одесской, Николаевской и Херсонской областей.

Как сообщила на своей странице в Facebook председатель наблюдательного совета благотворительной организации «Фонд помощи морякам и трудовым мигрантам «Ассоль» Светлана Фабрикант, в ливийской тюрьме остаются еще 4 украинских моряка с турецкого судна «Капитан Хайям». Их посадили еще раньше — весной 2016 года.

В апреле 2017 года военно-морские силы Ливии с применением оружия захватили два судна, одно из них – танкер “Рута” – было под украинским флагом. Ливийские власти арестовали экипаж “Руты”, 14 украинцев, по обвинению в незаконной перевозке нефти. Однако ни официального обвинения, ни суд так и не было. Танкер принадлежит государству Украина и находится на балансе Одесского порта. С 2005 года судно передали в аренду компании-фрахтовальщику «Manchester Shipping S.A».

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