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Терракотовая армия и Великая китайская стена: в одесском парке откроют выставку цветов и гигантских фонарей

Терракотовая армия и Великая китайская стена: в одесском парке откроют выставку цветов и гигантских фонарей

В парке им. Савицкого в Одессе в четверг, 25 июня, пройдут сразу две выставки. С утра посетителям парка продемонстрируют композиции из 100 тыс. декоративных растений.

А вечером будет шоу китайских фонарей. Организаторы обещают показать гигантские фонари из натурального шелка, ручной работы.

Будет более 30 инсталляций: персонажи китайских сказок, терракотовая армия, Великая китайская стена, панды и фламинго и др.

Об этом сообщил сайт мэрии Одессы.

Выставки будут работать до 30 августа.

Посетителей будут пускать с соблюдением карантинных норм.

Ранее сообщалось о старте сезона в одесском театре Музкомедии.

Фото: Выставка китайских фонарей/Фейсбук

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