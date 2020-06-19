Терракотовая армия и Великая китайская стена: в одесском парке откроют выставку цветов и гигантских фонарей

В Одессе можно полюбоваться «чердачными сокровищами» (фото) Это очень трогательная и любопытная выставка. Она открылась в одесском Мемориальном музее К.Г. Паустовского. Там, на уютной и тихой Черноморской улице, которая словно уходит в море, экспозиция «чердачных сокровищ» смотрится особенно — вот словно диковинки собрались вместе и стали чем-то единым целым, заглянувшем к нам из далекого прошлого. ПОДРОБНЕЕ

Из Одессы вокруг света: в галерее #ArtOdessa открылась фотовыставка Аркадия Рыбака Одним из самых сложных ограничений для современного человека является отсутствие возможности свободного передвижения. Именно этой возможности нас лишили “благодаря” распространению коронавируса. И не важно, куда вы любили ездить – по своей стране или каждый год ездите в другую страну. ПОДРОБНЕЕ