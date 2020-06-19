Терракотовая армия и Великая китайская стена: в одесском парке откроют выставку цветов и гигантских фонарей

В парке им. Савицкого в Одессе в четверг, 25 июня, пройдут сразу две выставки. С утра посетителям парка продемонстрируют композиции из 100 тыс. декоративных растений.
А вечером будет шоу китайских фонарей. Организаторы обещают показать гигантские фонари из натурального шелка, ручной работы.
Будет более 30 инсталляций: персонажи китайских сказок, терракотовая армия, Великая китайская стена, панды и фламинго и др.
Об этом сообщил сайт мэрии Одессы.
Выставки будут работать до 30 августа.
Посетителей будут пускать с соблюдением карантинных норм.
Ранее сообщалось о старте сезона в одесском театре Музкомедии.
Фото: Выставка китайских фонарей/Фейсбук